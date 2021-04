"Comprada": Laura Bozzo estalla porque Tefi Valenzuela recibió compensación económica de Eleazar

Ciudad de México.- Laura Bozzo se mostró en contra a la resolución del caso Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela y aseguró que no le parece que el actor haya quedado libre y solo tenga que dar una compensación económica.

Durante su reciente encuentro con la prensa, la conductora peruana se lanzó contra su compatriota, quien según varios medios, prefirió obtener el dinero de parte de su expareja que casi lo estrangula.

Yo ese tipo de cosas no estoy de acuerdo, si tú estás peleando por los derechos de las mujeres, no debes de aceptar dinero, porque ya cuando aceptas dinero, es una forma de comprar a una persona, no estoy de acuerdo con que haya aceptado pagos", dijo Laura indignada.