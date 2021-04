Drama en TV Azteca: Conductor de 'Venga la Alegría' hace llorar a Mati Álvarez

Ciudad de México.- Una vez el drama invadió los foros de TV Azteca, pues durante una de las secciones de Venga la Alegría, uno de los más queridos y polémicos integrantes del programa, 'El Capi' Pérez, hizo llorar a Mati Álvarez, la campeona del Exatlón, hablando de su estadía en el reality y sus errores dentro de este.

El pasado miércoles estuvieron como invitados especiales los campeones y los subcampeones del Exatlón, Mati, Javier Márquez, Pato Araujo y Evelyn Guijarro, quienes participaron en la sección de 'Margarita Contigo', personaje de 'El Capi', donde a su modo exhibió sus malos momentos y sus vidas fuera de la empresa.

Durante dicha sección le dijo a la ganadora de 'Titanes' que para el público era "perfecta", que en ella no había error alguno, por lo que le cuestionó si no era alfo difícil tener tanta presión encima de no poder cometer errores o haría que al público se les "cayera" una "Diosa".

Ante esto Álvarez que sí lo era y la ponía "triste", ante esto 'Margarita' se le acercó y le dijo que llorara ya que les serviría para aumentar el rating, lo que trató de acatar y fingió su llanto, pero con su clásico sentido del humor le dijo que mejor no lo hiciera más, que mejor no fingiera nada.

Mejor no llores, si lo vas a fingir no llores, Laura G se ve ridícula cuando lo hace, tú no lo hagas", dijo haciendo reír a la campeona.

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva