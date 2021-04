¡Pleito en Televisa! Yordi Rosado golpea a conductor de 'Me Caigo de Risa'

Ciudad de México.- Yordi Rosado causó una gran controversia durante su visita en Me Caigo de Risa el pasado miércoles 7 de abril, pues en pleno programa al aire le dio tremendo golpe a uno de los queridos conductores, ¿a caso es el nacimiento de un nuevo pleito dentro de Televisa?

Yordi suplió a Faisy como conductor del show, ya que para finalizar la séptima temporada fue el invitado especial, y aunque todo parecía ir de maravilla, en la sección 'Con Pincitas', el conductor comenzó a regañar a su colega y hasta lo golpeó con fuerza.

A partir del minuto ocho con 52 segundos.

El hecho ocurrió mientras estaban jugando la dinámica antes mencionada, donde el famoso exintegrante de Otro Rollo al ver que estaba babeando a causa de la pinza en su boca lo regañó y le dijo que eso era algo que no estaba permitido en el programa y debía ser castigo, siendo los manotazos en el dorso de su mano.

¡Ay no! Espérame, espérame, dame la mano, por favor silencio, en este programa no babeamos, no babeamos, no, vean este hilo, ¡no!, no babeamos Faisy, no hacemos eso papasito", le decía Yordi mientras le daba manotazos.