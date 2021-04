"Lamentable": 'Sale el Sol' arremete contra 'La Guzmán' por abuso de Enrique Guzmán a Frida Sofía

Ciudad de México.- Después de la polémica entrevista de Frida Sofía para Imagen TV, en la que acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado de ella cuando tenía cinco años, varios conductores de Sale el Sol arremetieron en su contra y en el de Alejandra Guzmán por decir que la joven miente.

Ana María Alvarado, Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante, hablaron respecto a las reacciones que se han visto desde la entrevista con la hija de 'La Guzmán', señalando algunas de "lamentables", pues dicen que la joven debería de tener un mejor apoyo familiar, principalmente de la intérprete de Mala Hierba.

Ante esto, Gustavo opinó que nadie podía dar por hecho ninguna de las dos historias, pero que tampoco nadie debería de desacreditar a la intérprete de Ándale y apoyar al 100 por ciento a Enrique, diciendo que eran temas delicados que se debían tratar con cuidado.

No se puede defender lo indefendible, ninguno estuvimos ahí, yo no estuve ahí y nadie estuve ahí, no puedo decir que Enrique sí abuso de Frida Sofía, pero tampoco puede dejar de creerle a ella, no puedo decirle, Enrique yo te creo a ti, no hiciste nada, ten un poquito de...", expresó Infante.