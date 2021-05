Tras supuesta salida de TV Azteca, Anette Michel rechazaría a Televisa por esta razón

Ciudad de México.- Pese a la serie de rumores que colocan a la conductora Anette Michel nuevamente en las filas de Televisa, al parecer son meras especulaciones pues su permanencia en TV Azteca está más que asegurada.

Y sería nada más y nada menos que en MasterChef donde la actriz de 49 años de edad estaría manteniendo su lugar como la conductora principal.

Así loconfirmó Sandra Smester, directora general de contenidos y distribución de TV Azteca, en entrevista con Ventaneando, donde reveló que Anette hasta el momento no ha mostrado su intención de renunciar al reality culinario.

Anette no me ha dicho que no, entonces sí, ella seguirá siendo la conductora de MasterChef", señaló.