Frida Sofía estalla: "Por culpa de mi madre me robaron mi virginidad, por borracha e inconsciente"

Ciudad de México.- Las grietas de la relación entre la familia Guzmán-Pinal parecen no poder recuperarse, pues recientemente Frida Sofía ha hecho fuertes acusaciones en contra de su madre, Alejandra Guzmán, quien supuestamente la ha dejado fuera de su testamento.

En redes sociales, la joven empresaria se ha manifestado para dejar en claro que lo que menos le interesa de la mujer que le dio la vida, es su dinero.

Sin embargo, la exnovia de Christian Estrada continúa siendo víctima de ataques y comentarios que le achacan seguir viviendo en la casa que le regaló su madre, de quien hasta el momento no quiere saber nada; ella se defendió diciendo que 'La Guzmán' le quitó una casa que le había heredado su abuela.

"El depa. el depa, el depa...hubiera estado mejor el tiempo y el amor. Ya, 'alv' con su pin... depa que, según ella, me dio con amor. Cuando alguien da algo no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro. Al final, si quieren hablar de propiedades ella me debe una casa que me regaló mi abuela paterna, que vale mucho más que esta pin... jaulita de oro", escribió la modelo.

El texto, que fue replicado a través de sus historias de Instagram, la nieta de Silvia Pinal, hizo énfasis en que hubiera preferido siempre el amor a recibir regalos materiales. Además, recordó su testimonio de haber sido víctima de abuso sexual de parte de las parejas de Alejandra.

O sea que mejor díganle a la 'Yo-yo' que me devuelva mi casa pero, primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa. Sí, su culpa, por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel siempre".

Por otra parte, varios usuarios de Internet, piden a la artista pare con sus señalamientos y termine con toda la polémica que esto a provocado, a lo que ella responde:

En mi pu... vida se te hará verme sentada así como tú. Yo no vine a callarme y a cruzar los brazos, ni menos a callarme abusos sexuales, físicos, emocionales y mentales. A mí no me tumban, a mi no me callan porque, por personas como tú, las víctimas guardan silencio. Pues te chin... yo no", escribió.

Fuente: Las Estrellas