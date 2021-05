Blackpink tiene una colaboración muy dulce con una cadena de donas, ¿llegará a México?

Ciudad de México.- Las integrantes de Blackpink siguen colaborando con diversas marcas y en esta ocasión se han sumado a Krispy Kreme que sacó donas con un glaseado de chocolate amargo y uno en rojo rosado, todo para ir a juego con el look de las intérpretes de How you like that.

Cabe destacar que esta colaboración por el momento está solo en Filipinas, sin embargo se espera que la aceptación y hasta petición del BLINK en todo el mundo haga ruido para que la cadena saque estos postres en más restaurantes del planeta.

Coming in your area this May 21. uD83DuDC96uD83DuDDA4 pic.twitter.com/0i0s9OAW8F — Krispy Kreme PH uD83CuDDF5uD83CuDDED (@KrispyKremePH) May 18, 2021

Por si fuera poco, las donas pueden ser acompañadas de una Pepsi edición especial, pues Rosé, Jisoo, Lisa y Jennie también firmaron con la marca y algunas latas lucen sus rostros, bebida que se vende en los establecimientos de esta cadena.

Por el momento la girlband de K-Pop no tiene planeado un nuevo material con canciones inéditas, únicamente anunciaron la salida del disco grabado del concierto virtual THE SHOW en donde ofrecieron un espectáculo vía streaming que fue visto en muchas partes del mundo.

