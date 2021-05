Enrique Guzmán se irá con todo en contra de Frida Sofía: "La niña miente, lo voy a comprobar"

Ciudad de México.- El famoso cantante Enrique Guzmán reveló que está dispuesto a enfrentar de cualquier manera a su nieta Frida Sofía ante la ley, con el fin de limpiar su nombre, tras las recientes acusaciones que realizó la hija de Alejandra Guzmán en su contra, por presunto abuso sexual.

En entrevista para el programa Ventaneando el rockero aseguró que a finales de este mes ratificará su denuncia contra la joven de 29 años por violencia familiar y otra en contra del periodista que la entrevistó por discriminación y por haber incitado el odio en torno a él, al dar por hecho las declaraciones de Frida.

Quiero que venga, quiero enfrentarme con ella, quiero que me explique ¿por qué ese padrino tan bonito que tenía, del que te enseñé el video, el hombre más cool, ahora es un violador?, quiero enfrentarme con ella, que me diga ¿por qué de ser tu abuelito bonachón, que te ayudaba para tus broncas que tenías con tu mamá, se convierte en un violador?, explícamelo", dijo el cantante.

Enrique manifestó que a pesar de que existe la posibilidad de que el delito por el que lo acusa su nieta ya está prescrito, no descansará hasta probar su inocencia.

No me interesa que esté prescrito, quiero probar que no lo hice, que quede claro que la niña miente, ahora ¿por qué mintió?, porque parece que el señor Gustavo Adolfo le dio dinero y de eso puede vivir, hasta que invente otra cosa", manifestó.

Al respecto de la tardanza de los abogados de Frida para entablar una denuncia en su contra, Enrique comentó: "No sé si es que están preparando una defensa extraordinaria, o es que no tienen con qué probar que yo a esa niña de 5 años la mal toqué, no tienen con qué proceder, pero ahora yo presentó la demanda contra ellos. Tendría que haber alguien que hubiera visto que la hubiera tocado, no tiene testigos porque no pasó nada, nadie ha visto nunca que yo me comporte de esa manera con ella".

Ante la posibilidad de que la hija de Alejandra Guzmán base su denuncia en el daño psicológico que asegura le provocó el presunto abuso de su famoso abuelo, Guzmán replicó: "para eso necesita probarlo... vengan por favor a decirme qué le hice a la niña y compruébemelo".

Quiero que la niña venga, y que ante las autoridades médicas legales se le haga un examen, porque si está inventando el chisme, es porque se siente mal o porque algo no le da vueltas bien en el engrane o algo que no procesa, que no sé qué es, pero lo voy a comprobar".

El intérprete añadió que cuenta con el apoyo de sus hijos, quienes están dispuestos a ser sus testigos en el proceso legal contra su nieta, ya que estuvieron presentes durante la llamada de advertencia que recibió por parte de Frida, aunque explicó los motivos por los que Alejandra Guzmán no participará en esta acción.

"La gente que voy a presentar, mis dos hijos estaban aquí sentados... pero oyeron los cuatro lo que me dijo por teléfono y esos si son testigos que tengo que presentar, porque es cierto, ellos oyeron la plática que puse en el speaker en el celular y lo demás está todo grabado".

"Alejandra no quiere, ni yo quiero que quiera, más daño me hace a mí, pero pues yo veré cómo lo resuelvo, pero hacerle otra herida más a mi hija no, sí está sacando adelante sus broncas y se complica con esto, sería yo muy estúpido, mejor no, yo voy a resolver", expuso.

Finalmente, Enrique Guzmán reiteró que es inocente de todo lo que se le señala y puntualizó:

Quiero que quede claro que nunca le he tocado un pelo a la niña, ni a esa niña, ni a tú niña, ni a su niña, ni a la niña de nadie, no me dedico a tocar niños, no es una enfermedad, no tengo ese vicio".

Fuente: Agencia México