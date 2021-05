¿Boda en puerta? Rihanna presume a su nuevo novio; él destaca que quieren ser padres pronto

Ciudad de México.- Aunque Rihanna ha estado ausente de la industria musical y mucho más de los espectáculos en vivo, sí se ha enfocado en su faceta de empresaria, pues lanzó al mercado una línea de maquillaje que promociona en todas sus redes sociales, sin embargo, no es lo único que ha hecho.

De acuerdo con la revista GQ, la intérprete de Work está muy enamorada y hasta puede que haya boda y una familia, pues su más reciente relación tiene a ambas partes muy felices. Se trata del rapero A$AP Rocky quien dio detalles de su noviazgo con la originaria de Barbados.

Como parte de una entrevista exclusiva, el rapero declaró que ambos están my contentos, sobre todo él quien en repetidas ocasiones se refirió a 'Riri' como "mi señora", por lo que al ser cuestionado sobre una futura boda, este destacó que sería una posibilidad.

Y eso no es todo, pues además el músico no tuvo reparo en mencionar que su mayor anhelo es convertirse en padre, por lo que sería la cantante la encargada de darle descendientes, un hecho que según el rapero, ella no descarta e incluso aseveró estar lista para ser mamá.

En redes sociales, Rihanna no había publicado fotos con su más reciente pareja, sin embargo esto ya ha quedado en el pasado pues la cantante presumió su primer foto al lado de A$AP en lo que parece será el photoshooting de la entrevista.

Fuente: GQ, Heraldo de México, Instagram @ririgalbadd