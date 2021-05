¿Golpe a Ferka? Ex de Frida Sofía recuerda desconsolado al bebé que tendría junto a la modelo

Ciudad de México.- El modelo y exfutbolista México-estadounidense Christian Estrada, compartió muy nostálgico y con lágrimas en los ojos, el amor con el que espera a su bebé.

Actualmente, el exparticipante de Guerreros 2020 tiene una relación con la actriz María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, a quien conoció en el famoso reality de Televisa y con quien espera a su primer bebé a quien llamarán Leonel.

En el más reciente programa de YouTube, llamado Pinky Promise, la conductora Karla Díaz invitó a la pareja donde estuvieron respondiendo una serie de preguntas y sacando detalles de su vida íntima.

En medio de la plática, con lágrimas en los ojos, Christian señaló que añora darle a su hijo la infancia que él nunca tuvo, junto a un buen padre.

Además, recordó cuando estuvo a punto de ser padre junto a Frida Sofía y confesó que, tras enterarse de su embarazo, le pidió a Ferka "no alucinarse", pues no quería emocionarse antes de tiempo.

Esto a los medios nunca se los dije. Ahora que Frida Sofía estuvo embarazada, tenía semanas tenía yo creo que ya iba a cumplir un mes ¿no? (cuando abortó) ...Entonces Ferka llega y me dice gordo estoy embarazada y le dije no te alucines porque la verdad si me pegó muy cabrón, le dije no te alucines porque estaba muy emocionado de que iba a ser papá", reveló.