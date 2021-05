Tras abuso a Frida Sofía, Enrique Guzmán no sale sin gente armada por miedo a Pablo Moctezuma

Ciudad de México.- Luego de la denuncia pública que hizo Frida Sofia por supuesto abuso sexual de su abuelo Enrique Guzmán cuando apenas era una niña, el famoso reveló que ahora no sale de su casa si no está acompañado de gente armada.

Luego de que Pablo Moctezuma, padre de la joven, le externara todo su apoyo a su hija cuando hizo los señalamientos contra Enrique, el rockero confesó que teme que el empresario quiera vengarse de él.

"Hay peligro, no sé… Pablo es Pablo, y es capaz de que, creyéndole a la niña, de agredirme lógicamente, o no, pero mientras tanto la casa está excesivamente vigilada, tengo gente que me cuida, y no salgo a la calle si no voy con gente armada, desgraciadamente. Y tendré que defenderme, defender mi casa y defender mi honor a como dé lugar y si es necesario pues lo haré", mencionó el cantante en entrevista para el programa Ventaneando.

Posteriormente, Enrique Guzmán confesó que a pesar del cariño que le tenía a la hija de Alejandra Guzmán, ahora no desea saber nada de ella, y que la rockera está en la misma postura que él.

Para mi ella terminó de vivir y para su mamá también", señalo.

Previo a estas declaraciones, y a pesar de que Luis Enrique Guzmán negó que su hijo Apolo es el máximo heredero de Alejandra Guzmán, Don Enrique dijo que el pequeño es quien podría quedarse con la herencia de su famosa hija.

"(A Frida) la sacó del testamento porque era muy cómodo seguir golpeando, la sacó a golpes y no quiso saber más, dijo 'va para fuera', y lo que va a ser con su herencia no sé, conmigo no cuenta, pero tengo un nieto que lo adora y creo que es al que le puso su testamento a su nombre, Apolo", dijo el cantante.

