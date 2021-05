¡Más pleito! Enrique Guzmán explota en ‘Hoy’ contra Frida Sofía: "Pruébalo y me voy a la cárcel"

Ciudad de México.- Después de varias semanas entre pleitos, Enrique Guzmán nuevamente dio de que hablar, pues en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy no se contuvo ni un poco y explotó en contra de Frida Sofía, 'retándola' a que demostrara su culpabilidad, mostrándose muy seguro de su inocencia.

Guzmán fue acusado por Frida de haberla manoseado desde que tenía cinco años en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, por lo que decidió tomar acciones y metió una demanda en contra de ambos, alegando violencia familiar y discriminación.

Ante esto, en su entrevista dejó en claro que la violencia lo hace porque la intérprete de Ándale lo amenazó durante una llamada en la que él quiso que hablara con la familia en el mes de septiembre del 2020, asegurando que le advirtió que iba a "destruir" a Alejandra Guzmán y a él mismo.

El cantante se mostró devastado y muy molesto, porque señala que no se refirió a 'La Guzmán' cómo su madre, sino cómo Alejandra, señalando que era una falta de respeto y que quedó desilusionado y sin ganas de volver a hablarle, ya que él solo buscaba que se hicieran las pases.

De igual manera dejó en claro que contra el conductor de Sale el Sol lo hizo por discriminación, asegurando que la creadora de Yo Te Esperaba le dio permiso de "ir con todo", de defenderse y demandar a su propia hija hasta llegar a las últimas consecuencias.

Yo era el que estaba de por medio, yo era el que quería arreglar las broncas. Me reclamó por no hacerlo antes, entonces dijo okey, voy con todo y fui y levanté un acta contra ella y contra Gustavo Adolfo Infante y los que resulten responsables. Yo no pongo el freno porque Alejandra Guzmán me dio permiso", aseguró Enrique.

Incluso dijo que la rockera "no quiere saber nada de la niña", que ahora dice que no tiene hija, pero que se reusó a presentarse ante los juzgados debido a que no quería estar en medio de ambos, destacando que Luis Enrique Guzmán tampoco será un testigo porque está cegado de ira.

Finalmente, el exesposo de Silvia Pinal le mandó un contundente mensaje a su nieta, en el que le dice que está mintiendo y que él mismo se entregaría y se iría a la cárcel con gusto si comprueba que es culpable.

Es una hija de pu..., qué difícil es decirle así, pero es una hija de pu... Está mintiendo totalmente, enfermó mi cerebro y no me lo imagino... Pruébalo y yo me voy a la cárcel con mucho gusto o tú te vas a la cárcel", dijo Enrique.

Fuente: Programa Hoy