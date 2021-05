Vadhir revela en 'Ventaneando' el motivo de su ausencia en 'De Viaje con los Derbez 2'

Ciudad de México.- La espera terminó y la nueva temporada de la serie De Viaje con los Derbez ya está disponible a través de Pantaya, en Estados Unidos y por Amazon Prime Video en el resto del mundo.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, el actor Vadhir Derbez habló acerca de la experiencia en la que al parecer quedó fuera.

Reveló que en previos días a iniciar las grabaciones del segundo viaje, el intérprete de Luna resultó positivo al Covid-19, por lo que tuvo que aislarse y quedar fuera del proyecto.

En un inicio se supo que el actor Mauricio Ochmann, expareja de Aislinn Derbez y su hija Kailani no estarían en los nuevos episodios, sin embargo en los cuatro capítulos que han sido revelados este jueves, fanáticos de los Derbez se percataron de la ausencia de uno más, el cantante Vadhir.

Estoy en shock, estoy sorprendido. Es una lástima que no nos va a poder acompañar”, comentó Eugenio Derbez a su hijo tras enterarse del resultado y que debería hacerse pruebas cada cinco días y mantenerse en cuarentena durante catorce días.

En una reunión virtual entre toda la familia, Vadhir aseguró que estaba consternado y no tuvo réplica ante el regaño de su papá, quien le llamó la atención por no respetar el aislamiento ni las reglas sanitarias.

Por su parte, Alessandra Rosaldo, le preguntó a su hijastro cómo se sentía "no me quería levantar de la cama, sabes, no tenía ganas de hacer nada", declaró Vadhir.

Fuente: Ventaneando