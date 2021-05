Actor de Televisa, víctima de la delincuencia; en 'Hoy' revelan que a mano armada le roban el auto

Ciudad de México.- Hace poco un famoso y muy querido actor de Televisa se mostró sumamente furioso, debido a que fue víctima de la delincuencia, confesando que se quedó sin transporte debido a que le robaron el auto, señalando que era algo que lo hizo sentir realmente "feo", según un conductor de Hoy el asalto fue a mano armada.

Hace poco el conductor de Me Caigo de Risa, Faisy, empleó su cuenta de Instagram para denunciar que le habían robado su carro, mostrándose muy molesto ya que él aún confía en que hay más gente buena que mala.

Hasta el momento el conductor y actor no dijo ya se levantó una denuncia o si había algún avance en su caso, pero se espera que pronto se den detalles de lo sucedido y si los responsables del asalto caigan ante la justicia.

Siempre uso mis redes para tirar buena onda, para comentar cosas chidas... cuando tengo algo malo que decir, me aguanto... Hoy no puedo, me robaron mi carro y se siente muy feo, es frustrante... Sigo creyendo que somos más los buenos", Faisy.