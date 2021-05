Golpe a Silvia Pinal: Frida Sofía arremete contra la dinastía y los tacha de "ninfomaníacos"

Ciudad de México.- Una vez más, la famosa y muy polémica Frida Sofía, se mostró en contra de la familia de su madre, Alejandra Guzmán, y a través de su cuenta de Instagram arremetió contra su dinastía y los tachó de ser unos "ninfomaníacos", sin duda un duro golpe a Silvia Pinal.

Hace varias semanas que Frida acusó a Enrique Guzmán de haberla manoseado de forma indebido desde que tenía cinco años de edad, tras lo que su familia materna comenzó a arremeter en su contra y decir que tiene severos problemas de salud mental, mientras que la paterna la apoya sin duda.

Tras esto, ahora la joven intérprete de Ándale compartió en sus historias un video en el que expresa que a ella no le gusta lo que le sucedió, pero que le había tocado ese camino ya que los Pinal habían normalizado este tipo de comportamiento "ninfomaníaco".

View this post on Instagram

Si mi historia no te gusta, ¿qué te hace pensar que a mi sí? Yo no acepto esto y es un comportamiento ninfomaníaco y asqueroso, que en la dinastía ha sido normalizado. Me da asco. Yo no soy así", escribió Frida.