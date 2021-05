Bárbara de Regil estalla ante la prensa y responde a sus haters; dice que no le importan las críticas

Ciudad de México.- Una vez más Bárbara de Regil señaló que no le importan las críticas que recibe en las redes sociales por su forma de ser, sobre todo después del tremendo cabezazo que le dio a su mamá Gabriela Alfaro.

La protagonista de Parientes a la fuerza se entrevistó con varios medios de comunicación y aquí señaló que no cambiará su comportamiento para darle gusto a sus haters, pues lo único que le interesa es estar bien con su familia y poder ayudar a la gente que la sigue y la apoya en cada uno de sus proyectos.

Hoy lo que me importa es estar bien conmigo, con Fer, con mi hija, nunca levanto el dedo para criticar nadie, al contario digo ‘güey, ¿cómo me atrevo?, primero yo, y después sí crítica constructiva, pero no para molestar a los demás’, entonces cuando yo veo gente que (dice) esto y el otro de ‘golpeas a tú mamá’, y que sacan una bola de cosas que digo, entonces pienso ‘¡ah!, tienes tiempo para hacerlo, yo no tengo tiempo para hacerlo’”, explicó la actriz en una entrevista retomada por el programa Sale el Sol.