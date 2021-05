El chocolatero más famoso regresa: Timothée Chalamet será el nuevo 'Willy Wonka'

Estados Unidos.- Tras meses de espera y de especulaciones, finalmente se ha revelado que el actor Timothée Chalamet, será el nuevo Willy Wonka en la precuela de la emblemática película 'Charlie y la fábrica de Chocolate'.

Esta nueva producción hablará de la juventud del chocolatero más famoso y correrá a cargo del reconocido director Paul King, quien es reconocido por las dos entregas de 'Paddington'.

A pesar de que no se conoce mucho sobre lo que será la nueva película de Willy Wonka, se conoce que será una cinta cinematográfica musical en la que se conocerá la vida del personaje antes de abrir la famosa fábrica de chocolate.

Para poder interpretar este papel, el actor de 25 años tendrá que comenzar con entrenamientos intensos para poder realizar grandes números musicales , como los que suceden en las entregas pasadas de esta historia.

La película será producida por Waner Bros y pese a que aun no se conoce cuando iniciará el rodaje, se espera que el estreno sea hasta el próximo 2023.

El actor de películas como, 'Call Me by Your Name', se convertirá en el tercer Willy Wonka de la historia, lo que coloca su carrera bajo el ojo público, pues las actuaciones de Gene Wilder en 1971 y de Johnny Depp en 2005 son muy valoradas por los fanáticos.

Fuente: El Heraldo de México