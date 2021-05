"Me dolió": Laura Bozzo responde a actor de Televisa que la acusa de su salida en 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica conductora, Laura Bozzo, en un reciente encuentro con la prensa a la salida de Televisa, aprovechó para darle una contundente respuesta a su compañero, Carlos Bonavides, por haberla culpado de su reciente salida del programa Hoy.

Bozzo y Bonavides fueron de las parejas más queridas y polémicas dentro del concurso de baile, 'Las Estrellas Bailan en Hoy', de la cual fueron eliminados el pasado viernes 21 de mayo, momento en que la conductora dijo que regresaría al repechaje porque nadie la derrotaba.

Tras esto, Carlos dijo que esto se debió a que Laura nunca aprendió a callarse y jamás dejó de reclamar sobre las criticas o las calificaciones, dándole de consejo que aprendiera a callarse y aceptar las cosas, especialmente cuando eran para el crecimiento.

Ante esto, la famosa peruana dijo en una entrevista con los medios que le dolió, porque ella solamente aceptó participar en el concurso debido a él, a que le tiene mucho cariño, asegurando nuevamente que no se le pagó nada.

Yo lo hice por ayudar a Carlos, en realidad yo le tengo un gran cariño a Carlos y definitivamente me dolió un poco que dijera, que porque no me callé es que salimos", aseguró Bozzo.

De igual manera, la también abogada aseguró que sus coreógrafos le dijeron que los dos fueron responsables, ya que ninguno estuvo al compás y que no se coordinaron con los pasos, que siempre estuvieron cada uno por su lado y eso les afectó.

No fue porque yo no me callé que salimos, salimos porque no estábamos coordinados, los dos coach, tanto Jenny cómo su compañero coreógrafo, le dijeron a Carlos que no había coordinación, él estaba por un lado, yo me salía un poco, pero cuando no estás coordinado no funciona", expresó.

Finalmente, la peruano señaló que respecto a lo que dijo de aprender a hablar y callar aseguró que ella supo hablar al año y que no espere que aprenda a callarse, por que el día que eso pasara ella no sería Laura Bozzo, pues la filosofía de ella era no callarse nada y no dejarse de nadie.

Fuente: Canal de YouTube de Eden Dorantes