¡Pleito en Televisa! En 'Hoy', Laura Bozzo se da tremendo agarre con actor al aire

Ciudad de México.- Laura Bozzo, fiel a su polémico estilo, hace poco se topó con su pareja de baile, Carlos Bonavides, después de que el actor de Televisa la culpara de su salida de Hoy, por lo que la conductora no se contuvo y en los pasillos del matutino se dieron tremendo agarre, lo que pasaron al aire este miércoles 26 de mayo.

Bozzo y Bonavides fueron de las parejas más queridas y polémicas dentro del concurso de baile, 'Las Estrellas Bailan en Hoy', pero el famoso actor dijo que la razón de su salido fue porque Laura "nunca se pudo callar" y le dijo que debería aprender a hacerlo.

Ante esto, Bozzo le reclamó amargamente el que la llamara "gritona" y que dijera que por su causa habían salido del reality, después de un mes cómo pareja, señalando que diera gracias que fuera alguien a quien ella "adora", porque si no se hubiera enojado de verdad y lo habría "matado".

No, yo quiero hablar contigo y con Carolina para ver si sigo o no. Yo no me voy a callar, que quede claro, esto es un concurso de baile, el callar no es Laura Bozzo. Si hubieras sido otro, yo si te cortaba los hue..., la cabeza", le reclamó Bozzo en los pasillos.