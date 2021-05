"El travesti de Jenni Rivera": Horacio Villalobos humilla a Cynthia Rodríguez en 'VLA'

Ciudad de México.- La polémica se desató en TV Azteca, cuando el famoso conductor, Horacio Villalobos, no tuvo miramientos en burlarse y humillar a Cynthia Rodríguez en pleno programa en vivo de Venga la Alegría, pues dijo que parecía "el travesti" de Jenni Rivera.

El pasado miércoles 26 de mayo, 'El Capi', en su personaje de 'Margarita McKenzi', pasó lo que encontró en Wikipedia sobre ellos, cómo el hecho de que se llama Deyanira y la foto de hace 10 años que tenía cómo presentación.

Con su usual sentido del humor, Pérez comenzó a realizar comentarios sobre la foto que pusieron de la novia de Carlos Rivera, señalando que con el vestido y el peinado que tenía se parecía a Lucía Méndez, a lo que ella dijo que se sentía halagada, pues estaba nominada a unos premios.

A mi me llama la atención está foto, ¿por qué no pusieron foto tuya? ¿Por qué pusieron foto de Lucía Méndez?... No es ella, actualicen la foto de Wikipedia, porque esta es la 'Nana Fine'", dijo 'Margarita'.