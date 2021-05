¿Y Michelle Salas? La gemela Ivette habla en TV Azteca de su romance con exmánager de Luis Miguel

Ciudad de México.- Ivette Cabrera, la gemela de Ivonne, reveló en entrevista para el programa de TV Azteca Ventaneando, algunos detalles de su tórrido romance con Alejandro Asensi, amigo de la infancia y exmánager de Luis Miguel.

¿Las recuerdas? Las hermanas gemelas, quienes saltaron a la fama en el programa infantil Chiquilladas de Televisa, se alejaron de los escenarios porque, entre otras razones, se convirtieron en madres e Ivonne terminó en el psiquiátrico tras sufrir una fuerte depresión.

Aunque actualmente está felizmente casada, la gemela habló de la historia de amor que vivió con Asensi, quien también mantuvo un romance con la hija del 'Sol', Michelle Salas.

Debido a que en este momento la segunda temporada de Luis Miguel, la serie aborda el romance que Asensi mantuvo con Michelle, también comienzan a destaparse las historias amorosas del exyerno del 'Sol de México', las cuales incluyen a Ivette.

Tras revelarse que Alejandro Asensi terminó su romance con la colombiana Natalia Echeverría justamente por Michelle, ahora la gemela Ivette contó que sostuvo una relación sentimental con Asensi antes de que esto sucediera, y ahí fue donde el exmánager de Luis Miguel le dedicó el tema Cómo es posible que a mi lado.

"Yo lo conocí en España, ahí estuvimos mi hermanita gemela y yo cantando con Emilio Aragón, en un programa llamado 'Noche, noche', y lo conocí en un gimnasio, me cayó super bien. Pasó el tiempo, él se fue a vivir a México y tuvimos una relación bien bonita, ahí todavía no era representante de Luis Miguel", contó Ivette.

Posteriormente, la artista relató la forma en que se enteró que el sonado éxito de Luis Miguel fue inspirado en ella.

En una de las ocasiones, yo ya había terminado con él, porque se fue a España, entonces después de mucho tiempo me habló que si podía ir a mi casa, que me quería enseñar dos canciones, y antes de que saliera el disco de Luis Miguel puso las dos canciones, una muy romántica y la otra era esa (Cómo es posible que a mi lado)".

"Y de por sí, la verdad ya habíamos terminado él y yo, y como la historia se parecía mucho porque como él se fue a España a operar de unos nódulos en la garganta y se tardó mucho, yo creo que también el amor se va enfriando después de tanto tiempo que no lo veía y empecé a salir con otra persona, y entonces como que coincidió mucho", agregó. Así luce la gemela Ivette actualmente

Finalmente, al ser interrogada por la forma en que vio el romance entre Asensi y la hija de Luis Miguel por la diferencia de edades, Ivette comentó:

Yo pienso que para el amor no hay edades, no lo digo en ese plano, ¡qué pena!, pero estoy siendo super honesta, pero lo que sí te puedo decir de él, es que la verdad si es un tipazo, súper sencillo, súper lindo, me hacía reír todo el tiempo en España".