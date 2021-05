¿Se los quitarán? Actriz de Televisa revela en 'Hoy' impactante noticia de sus hijos adoptivos

Ciudad de México.- Laura Flores, famosa y querida actriz de Televisa, recientemente brindó una exclusiva para el programa Hoy, en la que se sinceró ante las cámaras y reveló una impactante notica sobre sus dos hijos adoptivos y sus padres biológicos, ¿a caso se los quitarán?

Flores con su clásica amabilidad brindó una entrevista para el matutino de Las Estrellas, en el que reveló que sus hijos adoptados le están cuestionando sobre los padres biológicos, destacando que ella siempre es honesta con los jóvenes y les da esa libertad de expresar sus inquietudes.

Confesó que sí han investigado para saber quienes son, pero que no han podido descubrirlo ya que es algo que le han limitado, señalando que espera que sus hijos encuentren paz.

Laura completamente honesta señaló que acepta el que quieran saber de dónde vienen y conocer un poco de su llegada al mundo y el porque tuvieron que ser puestos en adopción, asegurando que los "adora" y por ello los va a apoyar en su búsqueda tanto como pueda.

Hoy mis hijos, que los amo y los adoro, me preguntaron en dónde están sus padres biológicos y es una respuesta que yo no les puedo dar. Yo les digo la verdad, lo que se puede y no se puede hacer, lo que puedo investigar y lo que no puedo investigar, ósea, yo no puedo investigar quienes son sus padres, porque yo no tengo acceso a esa información", reveló Flores.