¡El amor nació en 'Hoy'! Conductor revela romance con actriz de Televisa 39 años mayor

Ciudad de México.- Hace un par de días, Galilea Montijo despertó el rumor de que dos de los integrantes de 'Las Estrellas Bailan en Hoy' tienen un romance, y todo parece indicar que efectivamente, el amor nació en los foros del programa Hoy, pues uno de los queridos integrantes del matutino reveló en una entrevista que sí está interesado en la guapa actriz de Televisa 39 años mayor.

El pasado viernes 30 de abril, Montijo pasó imágenes de Brandon Castañeda y Lourdes Munguía caminando de la mano por los pasillos de la televisora San Ángel y también al darse un beso en los labios durante uno de los ensayos para sus bailes frente al jurado.

En ese momento, tanto la actriz como el joven conductor de la sección fit negaron que entre ellos hubiera algo más que una amistad, asegurando que todo se debía a la costumbre de la cercanía durante los ensayos.

Según Brandon, ente él y la actriz hubo mucha química y aunque aún no hay nada serio y no sabe si se dará algo formal, están disfrutando de su compañía, están "contentos" y si las cosas sí avanzaban entre ellos él le pedirá matrimonio a lo grande, pues la considera un "mujerón".

No sé si algo formal, puede ser, no se sabe, pero ahorita estamos muy contentos, es un mujerón y yo me caso; a ver qué pasa, porque no nada más es mi opinión, también es la de Lú. O sea que van en serio… Vamos por todo, por qué no, si ya nos dimos un beso, ¡que no pueda haber otros más!", expresó Brandon.