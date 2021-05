Tras cita con influencer, 'Chicharito' rompe el silencio y habla de Sarah Kohan en Televisa

Los Ángeles, California.- Después de que Javier Hernández fuera captado en una cita con Caitlyn Chase, famosa influencer, y se desataran rumores de un divorcio con Sarah Kohan, durante una entrevista para TUDN, el canal deportivo de Televisa, 'El Chicharito' decidió romper el silencio en torno a su relación con la madre de su hija.

En una entrevista con León Krauze para TUDN, el famoso futbolista de LA Galaxy, habló cómo nunca antes de su rol como padre y la relación que mantiene con la madre de estos, Noah, de casi dos años, y Nala, de siete meses, sorprendiendo con sus confesiones.

Hernández se mostró orgulloso de su rol como padre de sus "dos chiquillos", señalando que es todo un "espectáculo" y a la vez es "increíble" el asumir ese papel, señalando que verlos crecer le confirman que cree en el amor, que se siente feliz y enamorado, pues llevaban su sangre y que le recordaban a él y varios familiares con sus gestos o actitudes.

Es un espectáculo porque te hace crecer… yo no los tengo a ellos (a mis hijos), ellos nos tienen a nosotros (sus padres), y ese constante aprendizaje de amarlos, de enseñarles límites, de ser presente, de cómo ser el mejor padre que cada uno pueda ser, con nuestra esencia", expresó 'Chicharito'.

Aunque no habló sobre su polémica separación, el futbolista sí habló sobre la guapa modelo australiana, señalando que era una madre "espectacular" y que si no fuera por su presencia y su guía él "no podría ser tan buen padre" cómo lo es ahora para sus hijos.

También quiero decirlo aquí, encontré a una madre de mis hijos espectacular. La madre de mis hijos es espectacular, que también yo creo que eso nos ayuda muchísimo a que yo pueda ser un mejor padre con lo que yo soy, también ella pueda ser una madre con lo que ella es", señaló Javier.

Fuente: Hola