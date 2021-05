¿Pleito en los Derbez? Revelan la razón por la que uno de sus miembros no terminó la serie

Ciudad de México.- El reality De viaje con los Derbez, durante su primera temporada, cautivó al público por las aventuras que vivía la familia en medio de diversas situaciones jocosas pero, además, destacó la participación de Aislinn Derbez quien actuó junto a su expareja Mauricio Ochmann y a su hija, Kailani.

Con la llegada de la segunda temporada, en los últimos episodios, ya no se observó la presencia de la referida actriz lo que llamó la atención de la fanaticada.

Precisamente, Aislinn Derbez dio cuenta de esta situación donde señala que durante uno de los episodios estrenados el pasado 26 de mayo, dijo que extrañaba a su hija, quien no pudo estar presente en el recorrido que hizo la familia debido a su corta edad.

Estoy empezando a extrañar mucho a Kai, demasiado. Me toca regresar a ser mamá. Me quedan solamente dos días de vacaciones aquí, así que los quiero aprovechar al máximo", aseguró.

Es por ello, que Aslinn decidió dar un paso al costado en las grabaciones de la producción de Amazon Prime Video en un punto de la temporada.

Por otro lado, su hermano Vadhir, tampoco se unió a las grabaciones desde un inicio debido a que tuvo que luchar contra el coronavirus luego que resultara contagiado.

En otro momento, no pudo ocultar la emoción por estar nuevamente junto a su pequeña y expresarle el cariño que siente por ella.

Me muero de ganas de ver a Kai, no puedo esperar a abrazarla, darle besos, escuchar su voz, tenerla en mis brazos. Lo único que me duele es no haber convivido tanto con Vadhir", anotó.