Laura Zapata estalla en Televisa y confiesa si es mantenida por Thalía: "Ni cuando estaba casada"

Ciudad de México.- La aclamada primera actriz Laura Zapata por fin rompió el silencio y reaccionó al rumor que asegura que actualmente es mantenida económicamente por su hermana Thalía.

La querida villana de Televisa brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para hablar de este delicado tema y aseguró que ella jamás ha requerido que otra persona se haga cargo de su finanzas pues ha sido autosuficiente desde que comenzó a trabajar.

Yo quisiera pero no, no, no... ni cuando estuve casada me mantuvieron, afortunadamente soy una mujer que siempre ha trabajado, soy una persona muy precavida", explicó frente a las cámaras.