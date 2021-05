"No me han destruido las alas": Alejandra Guzmán llega a TV Azteca y manda 'recadito' a Frida Sofía

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 5 de mayo la rockera mexicana Alejandra Guzmán reapareció públicamente en la pantalla de TV Azteca luego de que su padre Enrique Guzmán iniciara un proceso legal contra su hija Frida Sofía por acusarlo de abuso sexual.

La intérprete de Eternamente bella llegó de nueva cuenta al matutino Venga la Alegría y aunque no habló directamente del escándalo que envuelve a su familia, al parecer sí le habría enviado una indirecta a su única heredera.

Nadie me ha destruido las alas, el corazón sí me lo ha destruido, pero las alas no", dijo Alejandra.