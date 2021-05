Tras dejar TV Azteca por Imagen TV, conductora de 'Sale el Sol' revela problemas económicos

Ciudad de México.- Después de dejar TV Azteca, tras más de una década en la televisora, y unirse a Imagen TV, la querida conductora de Sale el Sol y actriz, Paulina Mercado, reveló en pleno programa en vivo que tuvo unos problemas económicos, destacando que estaba "desesperada".

Mercado comenzó su carrera como modelo, pero sus primos pasos en la televisión fue de la mano de TV Azteca, destacando en Hoy Te Toca, hasta que en el años 2016 se integró al matutino de Imagen TV, cómo una de las conductoras principales, en el que permanece hasta el día de hoy.

La mañana de este miércoles 5 de abril, el productor de Sale el Sol, Andrés Tovar, exhibió al aire a la famosa conductora, señalando que el pasado viernes 30 de abril les mandó un mensaje pidiendo que ya le depositaran lo de la quincena, pues le "urgía" ya que tenía unos problemas y debía de pagar varias cosas.

Tras la insistencia del productor del matutino de Imagen TV, Paulina se resignó y con ayuda de un micrófono hizo que todo el elenco y los miles de espectadores escucharan que estaba "desesperada" porque tenía que pagar algunas cosas y necesitaba dinero.

Por favor, por favor, gracias. Está perfecto que la usen. Oye por cierto, con lo que me deben, a parte hay que sumarle mil 500 pesos más, porque se rompió la bomba de la casa y la tienen que reparar, cuesta mil 500, entonces estoy desesperado, me urge que me depositen la quincena y lo que me deben, porque hay que pagar reparaciones, plis ayúdame, estoy desesperada", se escucha que dice a Paulina.