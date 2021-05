Frida Sofía vuelve a desafiar a Enrique Guzmán: "Tú sabes lo que hiciste, no me das miedo"

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la disputa entre Frida Sofía y la familia Guzmán está lejos de acabar, pues ambas partes continúan enfrascadas en una guerra de descalificaciones y ataques en redes sociales que incluso han llegado a instancias legales.

Hace un par de días, la modelo compartió una publicación en la sección de historias de su cuenta de Instagram dirigida a Enrique Guzmán, esto luego de que se diera a conocer que el cantante acudió ante la autoridades para ratificar su denuncia en contra de su nieta.

El rockero fue captado por medios el pasado martes 4 de mayo saliendo de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), a donde presuntamente acudió para continuar con la querella presentada contra Frida por "delitos en agravio de su persona", misma que interpuso ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar.

A raíz de esto, Frida Sofía compartió un mensaje en sus redes sociales dirigido al cantante, en el cual insistió en sus acusaciones de los abusos que habría cometido contra ella cuando era una niña de 5 años, hecho que, sentenció, "quedarán en su conciencia".

Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no sólo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y de ahí, tu mente depravada y tus mentiras serán tu propia cárcel", publicó.

"¡A mí no me das miedo y a mí no me vas a callar!", escribió Frida Sofía Moctezuma en un mensaje complementario, mismo que acompañó con una imagen de Enrique Guzmán siendo señalado.

Fuente: Instagram @ifridag