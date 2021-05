Issabela Camil desairó a 'El Sol', según el quinto capítulo de 'Luis Miguel, la serie 2'

Ciudad de México.- Issabela Camil ('Erika' en la serie) y Luis Miguel protagonizaron un romance de seis años tan intenso que, se dice, el cantante contempló la posibilidad de formar una familia con ella.

Según sus biógrafos, aunque Luis Miguel estaba muy enamorado prefirió seguir disfrutando de los placeres que le daban la fama, la fortuna y la vida de soltero

En el quinto capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie sorprendió con un dato de la relación de 'El Sol' con Issabela: A pesar de que 'Erika' amaba realmente a Luis Miguel, optó por alejarse de él.

En la vida real y según está registrado en el libro biográfico Oro de rey, el romance de 'Micky' e Issabela duró de 1989 a 1995, por lo que seguían siendo pareja en 1993, año en el que falleció Hugo López.

En la serie se cuenta que Luis Miguel vivió solo el proceso de pérdida de su querido mánager, quien fue como un padre para él: desde que se entera que Hugo López está en etapa terminal de cáncer de colon hasta el funeral, todo ocurrido en la Ciudad de México.

Según la ficción, 'Erika' vive en Nueva York en esa época y ya ha terminado su romance con 'Micky'. Sin embargo, un día, él la va a visitar por sorpresa aprovechando que viajó a la Gran Manzana para encontrarse con Frank Sinatra, con quien después haría un dueto.

Durante ese viaje, la pareja se reencuentra y plantea retomar su relación, pero 'Micky' tiene que viajar de emergencia a México y nada se concreta entre ellos.

Días después, Luis Miguel la llama y le avisa de la muerte de Hugo López. Entonces 'Erika' contempla regresar a México para acompañarlo en ese momento tan triste y complicado, pero su roomie le hace ver que si lo hace, Luis Miguel lo podría malinterpretar y creer que retomaron su relación. 'Erika' sigue el consejo de su amiga y no viaja a México.

Al respecto, Lucía Miranda, viuda del mánager, contó al programa argentino Teleshow que al funeral de Hugo asistieron muchos famosos, pero no se menciona la presencia de 'Erika Camil', quien aún no había debutado como actriz y, por tanto, no era una figura pública.

De Erika se sabe que aún cuando terminó su romance con Micky, su familia siguió en contacto con él. Los Camil seguían frecuentando a 'El Sol' incluso cuando ya andaba de novio con Daisy Fuentes.

La familia rompió relación con Luis Miguel cuando comenzó a conquistar a Sofía Vergara sin importarle que fuera la novia de Jaime Camil .

