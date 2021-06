Conductora de Televisa asegura que Eugenio Derbez y Alessandra están a punto del divorcio

Ciudad de México.- Tras el reciente estreno de la segunda temporada de la serie De Viaje con los Derbez, han surgido ciertos rumores de acuerdo a lo que los siete capítulos se ve.

Esta vez, Martha Figueroa parece unirse a las predicciones de Mhoni Vidente quien auguró una ruptura amorosa en la familia; la conductora de espectáculos aseguró en el programa más reciente de Con Permiso, que Eugenio Derbez volverá a estar soltero.

¿Te acuerdas que, cuando fue la primera temporada de la serie...en cuanto la vi, el primer día te dije 'se va a divorciar Aislinn de Mauricio? Pues hoy se los digo, se van a divorciar... no sé si hoy, no sé si en un año, no sé si en seis meses o en dos años. Alessandra y Eugenio no van a durar", aseguró Martha.

Su comentario fue argumentado con base a lo que se ve en la serie, pues Figueroa le comenta a Pepillo Origel que la cantante y actriz Alessandra Rosaldo y el productor mexicano ya no llevarían una sana relación.

Se ve que ya no se soportan. ¡Perdón que se los diga! porque, aparte él me cae perfecto. A ella la he tratado mucho menos, me cae también muy bien y me encanta la pareja que hacen pero, es evidente que no se llevan bien ya", recalcó.