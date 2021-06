Tensión en TV Azteca: Exatleta de 'Exatlón' se lanza contra 'Ventaneando' por apoyo a Mati Álvarez

Ciudad de México.- El pleito entre dos queridas exatletas del Exatlón logró elevar las tensiones en TV Azteca hasta el límite, pues Casandra Ascencio aseguró que no se estaba siendo imparcial en el delicado asunto y se lanzó contra Venteando por darle preferencia a Mati Álvarez y no darle su derecho de replica.

Hace poco, 'Yomi' y Casandra exhibieron en sus perfiles de Twitter que Álvarez le había prometido a la denominada 'MVP' darle la mitad del premio que tuviera en la Copa del Exatlón si ambas lograban llegar juntas a la final, mostrando una foto del momento en que lo dice en una conversación de WhatsApp.

Tras esto, Mati se presentó en el programa de Pati Chapoy para hablar al respecto, por lo que se burlaron de la deportista. Mientras esto sucedía, Ascencio realizó un en vivo en Instagram, donde dijo que no quería el dinero de 'Show Time', sino que quería aclarar la situación.

Por eso mismo explicó que ella le dijo que cuando dieron los reconocimientos quiso hablar sobre su promesa, para saber que pasaría, señalando que hubiera aceptado si le daba una negativa, asegurando que en ese mismo momento le aclaró que solo dijo que creía que tenía una alianza con Evelyn Guijarro para dejarla ganar.

No tengo nada en contra de Mati (...) Todavía dije Mati me caes bien porque la verdad no me caes mal, nunca me caíste mal y no sé a qué te refieres con que me la pasé hablando mal. Yo lo único que dije fue que sentía que tú y Evelyn tenían una alianza", dijo Casandra.