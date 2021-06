Filtran AUDIO de Casandra Ascencio contra 'Exatlón'; exhibe a TV Azteca por proteger a Mati Álvarez

Ciudad de México.- A través de las redes sociales comienza a circular un audio en donde Casandra Ascencio habla mal de Exatlón México y señala que el reality podría estar protegiendo a Mati Álvarez, quien hace meses se convirtió en tricampeona de esta competencia.

Desde hace días la conocida 'MVP' señaló que aunque le cae muy bien la exintegrante de los 'Rojos', tenía un problemita con ella debido a cuestiones de dinero, pues quedó en darle la mitad de su premio por la Copa Exatlón.

Yo lo único que estuve diciendo toda la temporada es que tú y Evelyn tenían una alianza, no sé porqué te molesta tanto si sabes que es verdad y todo el mundo lo dijo me dijo 'pues sí pero hablaste mal'", cuenta Cas en el audio.

Pero no solo es esta polémica, pues ahora en la grabación se puede escuchar que sus roces con Álvarez también son porque ella piensa que la producción de TV Azteca trató de protegerla durante la competencia y también nombró a Evelyn Guijarro.

Hay muchísimas cosas que ustedes no se enteraron y que si no las decimos es por llevar la fiesta en paz... Ustedes lamentablemente solo ven 3 horas de todo lo que grabamos y todo lo que pasa... yo también he sentido en muchas ocasiones que había muchas cosas que decíamos y que pasaban sobre el tema y nunca las sacaban y pues obviamente al final yo sentí que no sacaban nada de lo que realmente pasaba. Yo sentía que estaban protegiendo tanto a Evelyn como a Mati", añadió la novia de 'Yomi'.