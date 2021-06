¿Televisa lo vetó? Conductor de 'Hoy' aparece en TV Azteca y da impactante noticia

Ciudad de México.- El famoso y polémico conductor, Raúl Araiza, después de que se dijera que sería despedido por tiempo indefinido de Hoy, por supuestamente haberse 'vendido' al Partido Verde en plena veda electoral, este se presentó en TV Azteca para dar una impactante noticia al respecto, ¿a caso sí fue vetado de Televisa?

Desde hace una semana que Araiza se ve envuelto en la polémica, debido a que señalan que el PVEM le pagó entre 10 y 100 mil pesos por compartir en su cuenta de Instagram un video en el que dijo que estaba a favor de sus candidatos y de las propuestas que estos presentaban.

Tras esto el famoso presentador guardó silencio un par de días, pero hace poco, se presentó ante las cámaras de Ventaneando para decir si era verdad que le pagaron y si iba a recibir un castigo de la empresa para la que trabaja desde hace más de 40 años.

No, claro que no, ¿cómo va a haber?, si hubiera se notaría, yo subí una historia nada más, no me voy a justificar ni tengo miedo de nadie, por eso les estoy dando la entrevista perfectamente bien. En mi caso no, en mi caso personal, yo apoye a un amigo, pero no hay nada raro en mí. Yo siempre he apoyado al Partido Verde", dijo Raúl.