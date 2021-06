¡Escándalo en Televisa! Detienen al actor Héctor Parra por abuso sexual contra su propia hija

Ciudad de México.- Luego de que su exesposa Ginny Hoffmann y su hija Alexa Parra lo señalaran de abuso sexual contra la joven cuando era menor de edad, autoridades detienen al actor de Televisa Héctor Parra.

El reportero Carlos Jiménez confirmó en su cuenta de Twitter que tras orden de la Fiscalía de la CDMX, agentes de la Policía de Investigación detuvieron este martes 15 de junio al histrión de 45 años en la colonia General Anaya de la alcaldía Benito Juárez.

DETIENE @FiscaliaCDMX a HÉCTOR PARRA

Agentes de @PDI_FGJCDMX aprehendieron este medio día al actor.

Fue arrestado en la Col. General Anaya de @BJAlcaldia

La Fiscalía para Delitos Sexuales lo acusa de Abuso Sexual agravado Vs un menor, en el expediente 1145/10-202. pic.twitter.com/y6OLmoG3E0 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 15, 2021

En el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, también dieron la noticia. La conductora Flor Rubio declaró:

Se acaba de comunicar con nosotros la defensa de Héctor Parra (...) parece ser que hace 40 minutos fue detenido mientras él estaba lavando su auto", informó.

Sobre la forma en que Parra fue aprehendido, Rubio detalló: "Llegaron dos autos con diferentes elementos de seguridad, al parecer, de acuerdo a la información que nos da la defensa de Héctor Parra, fue llevado al Reclusorio Oriente, están esperando que su nombre salga en el listado de las audiencias, de ser así, el día de hoy tendría que presentarse en la rejilla de prácticas".

Pese a que poco después, Jiménez confirmó que sí fueron autoridades las que lo arrestaron, el conductor Ricardo Casares añadió:

La defensa no está ni segura, utilizaron la palabra de un método tipo secuestro, o sea, ni siquiera saben si fueron las autoridades".

Parra está siendo acusado por la Fiscalía para Delitos Sexuales de abuso sexual agravado vs. un menor, derivado de acusaciones de su expareja y su propia hija, a quienes aseguran que el actor tocaba de manera indebida cuando ella era pequeña.

La joven, ahora de 19 años, ha asegurado ante programas de TV Azteca y Televisa que Parra tenía comportamientos sexuales e inapropiados con ella desde que tenía alrededor de 9 años, presuntamente tras separarse de su madre.

En agosto del 2020, Alexa declaró para la revista TVNotas: "Todo esto pasó desde siempre, pero me empecé a dar cuenta desde los 9 o 10 años, y fue a los 12 o 13 que dejé de verlo. Todo empezó desde que se separó de mi mamá. No podía confrontarlo porque me daban miedo por sus reacciones, las cosas tenían que ser como él quería, porque si no, se ponía mal, se enojaba, gritaba. En las últimas ocasiones sí le llegué a quitar la mano y le dije que no me gustaba que me tocara, y él se molestaba mucho".

Además, agregó: "Es un tema que está superado desde el momento en que decidí exponérselo a mi mamá y le dije que no se vale que él sea pedófilo (...)".

No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales", confesó Alexa.

