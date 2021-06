¡Adiós TV Azteca! Tras suplir a Galilea en 'Hoy', Anette Michel revela si ya firmó con Televisa

Ciudad de México.- La guapa y querida actriz, Anette Michel, desde hace un par de días se encuentra en el programa Hoy para suplir a Galilea Montijo debido a que está de vacaciones, pero todo parece indicar que ya le dijo adiós a TV Azteca, pues confesó si ya firmó un contrato con Televisa y los planes a futuro dentro de la empresa.

Michel por muchos años se convirtió de las favoritas del Ajusco gracias a MasterChef, pero al parecer ella desea extender sus horizontes y decidió terminar su tiempo en el programa para irse a Televisa y buscar una oportunidad de conseguir papeles importantes en telenovelas.

En cuanto a su participación en el matutino, señaló que solamente se trata de algo de esta semana, pero que lo estaba disfrutando y aprovechando al máximo ya que la han tratado "muy bien", dejando de lado que haya una enemistad con Andrea Legarreta.

Me voy sintiendo padrísimo, la verdad me han tratado muy bien, son unos super compañeros, nos hemos divertido, reído, muy padre la verdad, tener conductores compañeros está padre, digo, amaba estar con los chefs, pero es diferente, es otro tipo de programa y me encanta", reveló Michel.