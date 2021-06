¡Como Aleks Syntek! Tatiana destroza al reggaetón y pide que lo censuren: "Es misógino"

Ciudad de México.- La cantante y actriz Tatiana mostró su molestia hacia el género del reggaetón y pidió a las autoridades de México que comiencen a tomar acciones para regular las canciones de este tipo que se reproducen en público.

La conocida 'Reina de los Niños' manifestó que a pesar de respetar la libertad de expresión que existe en México, ella estaría a favor de promover una ley en la que se vigile el contenido de todas estas melodías.

A través de una entrevista con el programa Sale el Sol, Tatiana confesó que para ella, sí hace falta una norma que vigile este aspecto, pues hay momentos en que no puedes controlar quién pueda escuchar dichos temas que califica como misóginos.

Sí me gustaría la verdad, me gustaría porque lo escuchas en todos lados, de repente estás en un restaurante y no tienes por qué estar viendo algo que no debe tu familia, o escuchando una letra misógina, entonces sí me gustaría que hubiera tantita censura, estoy de acuerdo con la libertad de expresión, pero hay cosas que está hasta ilegal cantarlas cuando estás promoviendo la misoginia y el maltrato, es ilegal, no se debería de poner”, dijo la cantante.