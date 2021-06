Golpe a Enrique Guzmán: Gustavo Adolfo Infante gana querella y en 'Sale el Sol' se burlan

Ciudad de México.- Sin duda Enrique Guzmán está furioso en este momento, pues según informó Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol, la querella que metió en su contra, en las que hizo tres peticiones que perdió al presuntamente no tener las bases necesarias, por lo cual, los conductores del matutino de Imagen TV se burlaron en vivo.

Hace poco se reveló que Guzmán pidió "que el señor Gustavo Adolfo Infante no pueda acercarse a Don Enrique Guzmán", que "no se acerque a lugares del cantante ni a lugares donde él se encuentre", y por último que "Gustavo Adolfo se abstenga de conductas de intimidación o molestia a Enrique Guzmán".

Ahora, este martes 2 de junio, Gustavo reveló que le hablaron de Suelta la Sopa para decirle que esta querella y sus pedimentos fue rechazada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Tras esto, el periodista dijo que él entendió que la Fiscalía le dijo a Guzmán que no había pruebas suficientes para proceder con dichas peticiones, aunque sí tendrá la oportunidad de apelar la decisión y tratar nuevamente de hacerlo "caer", algo que no le preocupa.

El día de ayer me habla Juan Manuel de Suelta la Sopa y me dice: 'Oye Gustavo, felicidades porque ganaste la querella de Enrique Guzmán', yo ni sabía. Había tres pedimentos que él hacia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Yo entiendo que ya no procede, que no pasa nada, pero va a apelar", dijo Gustavo.