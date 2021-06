Actor de 'Luis Miguel, La Serie' revela en Imagen TV terrible daño tras 'golpiza' de Diego Boneta

Ciudad de México.- Martín Bello, quien fue el intérprete de 'Tío Tito' en Luis Miguel, La Serie, recientemente llegó a Imagen TV para hablar respecto al terrible daño que le quedó como secuela después de la supuesta golpiza que aparentemente le dio Diego Boneta.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Bello en declaraciones para Sale el Sol reafirmó que en una escena de mucha tensión y drama sobre la vida de Luis Miguel, Boneta fue más allá y le propinó una verdadera golpiza, que lo dejó adolorido y tuvo que irse a ser atendido medicamente de manera inmediata.

Ante esto, señaló que actualmente sufre cierto nivel de limitación de movilidad en sus extremidades superiores, sus brazos, además de dolor crónico, lo que impediría que continúe con su carrera.

Ya no era actuación. De ahí yo me veo el pecho amoratado, me asusto y me fui directamente para el camper de maquillaje y peluquería para contarles lo que me había hecho. Me pueden quedar secuelas de limitación de movilidades. Estoy trabajando para que yo no pierda movilidad en el brazo y hay dolor crónico. Se podía haber arreglado tan fácil. Porque si a mí me hubieran cuidado un poquito, esto no llega a más", aseguró Bello.