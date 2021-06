"Furioso", Príncipe William habría atacado y 'echado' al Príncipe Harry de su hogar

Reino Unido.- Tal parece que el Príncipe William estaba demasiado "furioso" con Meghan Markle por una acusación de acoso laboral hacia un empleado, relacionado al bullying, por lo que este habría atacado y 'echado' a su hermano menor, el Príncipe Harry, del Palacio de Kesington cegado por lo que sintió en ese momento.

Recientemente The Sun compartió una actualización del libro Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult, escrito por el historiador Robert Lacey, en el cual hablan respecto a lo que separó de manera definitiva a los hijos de Lady Di, en el año 2018.

En esta reciente actualización, aseguran que un empleado denunció a Markle de haberlo maltratado, lo que realmente hizo enojar al duque de Cambridge y por eso decidió llamar a su hermano menor y aclarar la situación, algo que aparentemente hirió a Harry profundamente.

Según Lacey, el hecho de que meses antes, en mayo, William y Kate Middleton externaran que pensaran que iba demasiado rápido con la exactriz, hizo que ese encuentro fuera más tenso y cargado de mucha indignación por parte del duque de Sussex.

Aparentemente, cuando se tocó el tema solo le gritó y le colgó al heredero al trono y cuando se reunieron en persona, las cosas se elevaron tanto que hubo una fuerte pelea que terminó en que el mayor echara de Kesington al menor.

Aparentemente el padre de Archie "estalló en furiosa defensa de su esposa" de su esposa y ante la insistencia de William todo se salió de control, el historiador resaltó que fue el padre del Príncipe George quien lo corrió debido a que no quería nada que ver con Meghan y con esto podría "separarse de la oficina que tenía con ellos.

El príncipe estaba horrorizado por lo que le acababan de contar sobre el supuesto comportamiento de Meghan y quería escuchar lo que Harry tenía que decir. El enfrentamiento entre los hermanos fue feroz y amargo", aseguró Lacey.

