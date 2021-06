¿Por infidelidad? La vez que Andrea Legarreta confesó que estuvo a punto de separarse de Erik Rubín

Ciudad de México.- En los últimos días surgieron rumores de que Andrea Legarreta se podría divorciar de Erik Rubín tras más de 20 años juntos debido a que surgieron unas fotografías en donde el cantante aparece bailando con una guapa influencer, sin embargo, ambos desmintieron su separación y afirmaron estar muy bien.

Pero las especulaciones de una posible ruptura entre la conductora de Hoy y el exTimbiriche vienen apareciendo desde hace muchos años.

Una de las ocasiones fue en 2017, cuando Legarreta aprovechó la transmisión del matutino de Las Estrellas para desmentir el rumor de que se estaba separando porque "había descuidado" a su familia por vender productos. Explicó que comenzaron a difundir una foto en donde ella aparecía llorando y también que un joven estaba haciendo chismes de su matrimonio.

Sin embargo, hace unos meses Andy apareció en el canal de YouTube de Yordi Rosado y aquí admitió que sí ha tenido crisis matrimoniales con su 'Peloncito', por lo que ambos han estado a punto de separarse pero fue el amor que siente el uno por el otro lo que los hizo seguir juntos.

Estuvimos a punto (de darse un tiempo), y de pronto no sé qué es, yo termino por pensar que es el amor. De pronto dices ¿Será la costumbre, la comodidad, el ahorrarte irte a otra casa, cómo te vas a dividir? yo me preguntaba en ese momento qué es porque de plano no pudimos llegar a eso (separación), cosa que está muy bien porque al final del camino, el día de hoy, sí seguimos siendo prioridad en nuestras vidas, y sí, no me imagino estar sin él", confesó 'La Lega'.