¿Adiós Televisa? Tania Rincón dejaría 'Hoy' por "maltrato" de Galilea Montijo y Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Tal parece que Tania Rincón muy pronto va a tener que decirle adiós a Televisa, pues señalan que la conductora de niega ser el supuesto reemplazo de Marisol González en el programa de Hoy, debido a que no quiere sufrir "maltratos" por parte de sus polémicas compañeras, Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Hace algunos días comenzó a correr el rumor de que González habría decidido dejar el matutino de San Ángel en julio debido a las "malas vibras" dentro de este, pues supuestamente ella, Legarreta y Montijo no se llevan nada bien fuera de cámaras y ya no soporta sus "humillaciones".

Según Chacaleo, Tania sabe perfectamente los motivos que llevaron a renunciar y ella no quiere estar en la mira de Andrea y Galilea, por lo que estaría considerando el rechazar ser nueva conductora de planta, aunque eso la lleve a presuntamente ser despedida de la empresa.

En Televisa ya dan como un hecho que Tania Rincón entrará en reemplazo de Marisol González en el programa HOY, pero a pesar de lo que muchos piensan, la conductora michoacana está considerando la oferta por las malas vibras que ahí abundan, pero ya le advirtieron que si no acepta, que mejor vaya recogiendo sus cosas y se retire de Televisa", aseguró el canal de YouTube.

Desde hace poco se dice que Andrea Rodríguez, al enterarse de la renuncia de Marisol rápidamente pensó en Tania, debido a que Magda Rodríguez la quería mucho y actualmente goza de una exclusividad, por lo que estaría programa a ingresar el próximo 19 de julio.

Pero, tal parece que temor de lleno por completo a la exintegrante de Venga la Alegría y "no se quiere meter en camisa de 11 balas", ya que sabe de carácter de sus compañeras y no quiera pasar por un "infierno", sin embargo, señalan que Televisa la amenazó con despedirla si no aceptaba, lo que la tendría con la espada contra la pared.

Tania tiene dudas de pertenecer al matutino pues ya sabe el infierno que le espera al lado de Legarreta y Montijo, ya que de sobra se entero que Marisol dejó la emisión por ese par de mujeres conflictivas. Por los titubeos ya le llegó la amenaza que si rechaza Hoy se vaya preparando a que la congelen y en un año más la corran por indisciplinada", concluyó Chacaleo.

