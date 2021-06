Madre de Jenni Rivera dedica mensaje a Chiquis y la tunden en redes: "Qué mal se vio"

Ciudad de México.- Este sábado, la cantante Chiquis Rivera se encontraba de manteles largos al celebrar su cumpleaños, por lo que se tomó unas merecidas vacaciones.

Cabe señalar que, la ex de Lorenzo Méndez, quien se encuentra celebrando junto a su actual pareja, Emilio Sánchez, también sigue involucrada en el escándalo familiar por el que atraviesa la dinastía Rivera.

Justo por ello, al parecer, la matriarca de Los Rivera, Doña Rosa Saavedra, madre de la fallecida cantante Jenni Rivera, se dirigió a Chiquis de una manera muy diferente a otras ocasiones

Por medio de su perfil de Instagram, la señora Rosa compartió una foto de la cumpleañera, sin embargo, el mensaje fue catalogado como 'frío' por parte de los seguidores.

De manera inmediata, los usuarios en redes comenzaron a atacar a la exesposa de don Pedro Rivera y a decirle que "se mira muy mal" tratando así a su nieta.

Que mal se vio está señora ni dice 'mi nieta', ni chiquis. Solo subió solo por decir y sube la peor foto. Qué rencor tiene doña Rosa no que muy evangélica y Dios donde lo dejó..."

Esa felicitación se ve que no le nace de corazón. No mezcle los problemas con el amor a sus nietos. Sangre de su sangre de la hija que más la quiso a usted y ya no está! Chiquis la quiere muchísimo y para ella usted es su ejemplo".