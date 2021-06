Por esta razón, Paulina Rubio guardaría rencor a famosa conductora ¿de Televisa?

Ciudad de México.- La conductora de ¡Cuéntamelo ya!, Roxana Castellanos, asistió como invitada al programa Faisy Night en donde señaló que la industria del entretenimiento es "un medio muy castigado".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Pero, comentó que pese a los problemas que ha enfrentado tiene a sus famosas "predilectas de la vida" y quienes se han convertido en sus amigas más cercanas.

Es un medio muy castigado, pero es un medio que está lleno de egos, de envidias, de gente que siempre quiere estar feliz y no está feliz contigo. No me ha sido fácil, sí tengo a mis gentes predilectas de la vida. Me llevo bien con todo el mundo", señaló.

La conductora contó que desde hace cuatro años tomó la decisión de dejar de imitar a la intérprete de Ni una sola palabra, esto después de que Susana Dosamantes le confesó que la cantante le guarda resentimiento por realizar parodias de ella.

"Paulina me odia porque la imito... Hace cuatros años que su mamá me dijo que odiaba que la imitara y ya no la imito. Tampoco era que mis shows de imitación de Paulina me dejaran tanto. No cierto, pero pues si a alguien le molesta… yo se lo dije a su mamá: '¿Sabes qué Susana? Yo pensé que le causaba hasta gracia' porque nunca me metí con las cosas con las que la prensa la crítica", dijo.

Fuente: Staff