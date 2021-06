Familia de Jenni Rivera se olvida de la cantante; Doña Rosa visita afligida su tumba

Ciudad de México.- En medio de la crisis familia que vive la familia Rivera, tras la auditoría solicitada por Chiquis y sus hermanos, hacia su tía Rosie Rivera quien hasta este momento, funge como albacea de Jenni Rivera, Doña Rosa Saavedra, madre de 'La Diva de la Banda' comparte su visita al cementerio donde la cantante descansa en paz.

En recientes declaraciones, la matriarca de la dinastía asegura que sus hijos no son ladrones y considera innecesaria la auditoria que sus nietos solicitaron a los negocios de su madre.

Hace unas horas, Doña Rosa compartió en redes sociales, donde se ha mantenido muy activa, un video en el que muestra la tumba de Jenni Rivera y revela que, de no ser por sus visitas, estaría muy sola.

¡Hola, buen día! Aquí andamos en el jardín de Jenni, trayendo flores. Ahorita hay muchas flores, lo que a ella le gustaban, girasoles y rojas con amarillo. Se las traemos con mucho amor porque, si no las trajera yo, quién las trajera. Gracias a mi hija por ese amor que me dio y más que esto merece.

En ese contexto, Doña Rosa rompió en llanto y mencionó lo afligida que se encuentra por la situación que atraviesan sus nietos e hijos, y asegura Jenni preferiría estar donde está y no venir a presenciar eso.

Triste pero aquí ando. Qué bueno que ella no puede venir y ver todo...y, aunque pudiera, no viniera porque está tan feliz en la gloria que no creo que quisiera volver pues, bendiciones a todos"; concluyó.