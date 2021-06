Brutal delito pondría fin a la carrera de Remmy Valenzuela; revelan detalles en 'Suelta la Sopa'

Ciudad de México.- Tras las fuertes acusaciones en contra de Remmy Valenzuela tras ser señalado por golpear brutalmente a la novia de su primo y a su mismo familiar, el nombre del cantante se encuentra en el ojo del huracán y han surgido una serie de dudas acerca de la razón que generó el hecho.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En reciente información, emitida en el programa Suelta la Sopa, salió a la luz que presuntamente el joven, familiar de Remmy, era trabajador desde hace muchos años en el rancho del intérprete de Mi princesa, ubicado en Guasave, Sinaloa.

Sin embargo, según informa el mismo familiar, ese día no tenía que estar en el lugar, por lo que encontrarlo ahí con su novia provocaría la furia del artista y lo llevaría a cometer el atroz delito.

"Yo soy un trabajador de él, del rancho, yo vivía en el rancho. Los domingos, prácticamente es día libre, quise pasar el día con mi novia, hasta que escuché los pitidos del portón y. efectivamente, iba entrando Remigio", declaró.

Me empezó a regañar, noté que estaba irritable o enojado. Me puse a hacer cosas ahí, labores; regar las matas, darle comida a los perros, cosas así para que me viera haciendo algo. Y se dirigió a mi cuarto, ahí fue cuando yo escuché el grito, el grito de mi novia...voy mirando que él la viene arrastrando del cabello, pegándole contra el barandal, con la misma mano, contra las paredes, pegándole contra lo que encontrara..."

Mientras Carlos Armando 'N', observada el terrible acto, trataba de convencer al músico que se detuviera y dejara en paz a su pareja, sin embargo, las amenazas también fueron contra él.

Yo me le fui encima para poder separarlos...me decía que me quitara, que ahorita iba yo, que no sabía dónde se había metido, que no sabía quién era él...Del mismo desespero yo salía y le gritaba 'déjala ir, por favor', ella no tiene nada que ver".

"Como pude, del desespero que miraba de que prácticamente estaba matando a mi novia, yo brincaba me quitaba los brazos, me amarró con lo primero que encontró que fue una extensión anaranjada, me amarró el torso y las manos al torso y ahí se llevó a mi novia y la empezó a amarrar con alambres en brazos y piernas, de ahí la empezó a golpear. Le quitó el teléfono, su bolsa, miró sus pertenencias, le pegaba patadas, la ahorcaba con el cable".

Estaba golpeando a mi novia...yo salía a pedirle súplicas de que la dejara en paz, me gritó 'no sé qué andas alegando tú, si no sabes si la vas a librar'. Saqué mi teléfono y comencé a mandarle mensajes a mi mamá y a mi hermana, si no hubiera pedido ayuda, hubiera matado a mi novia".

Además, la fuente asegura que el cantante no se encontraba bajo los efectos de ninguna sustancia o bebida que le provocara la enajenación mental, lo cual hubiera podido "justificar" su reacción.

La pareja de jóvenes, quienes al parecer ya se encuentran fuera del hospital, señalan estar resguardados en sus casa debido a que supuestamente han sido amenazados a muerte por el mismo Remmy Valenzuela.

Por otra parte, Suelta la Sopa logró comunicarse con Universal Music, la casa disquera de Remmy, quienes señalan ya le habrían dado la carta de retiro al cantante y con ello terminaría su carrera musical.

Fuente: Suelta la Sopa