En 'Hoy', Mariana Torres sale en defensa de Claudia Martín; niega romance con actor de Televisa

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz, Mariana Torres, en plena entrevista en exclusiva en Hoy, no se contuvo y estalló ante los rumores que su compañera en Fuego Ardiente y amiga, Claudia Martín, estuviera envuelta en rumores de un romance con un actor de Televisa mientras que estaba casada con Andrés Tovar, por lo que salió en su defensa y negó todo lo que se dice, sin mencionar el nombre de Maite Perroni.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

¡Golpe a Claudia Martín! Televisa apoyaría a Maite Perroni y despediría a la ex de Andrés Tovar

Desde hace una semana, cuando TV Notas publicó que la exintegrante de Rebelde y el productor de Sale el Sol tenían un romance desde hace meses, que los llevó a separarse de sus perspectivas parejas, el escándalo no ha dejado de seguir a ninguno, pues Perroni puso una demanda en contra de Martín por difamación.

Ante esto, Mariana habló sobre cómo se encuentra su amiga y compañera ante la complicada situación, señalando que era una "mujer fuerte" que trataba de mantenerse tranquila y tomar una buena actitud para soportar todo, siguiendo con su vida sin dejarse vencer, algo que a ella le encanta ver y que la hace admirarla y respetarla.

Por eso mismo, la protagonista de Fuego Ardiente dijo que no se valía que la involucraran en esa clase de chismes, que ella era una mujer muy profesional que respeto a cada uno de sus compañeros en el set, aclarando que era imposible un romance pues todos tienen pareja y por la pandemia no pueden convivir tanto cómo para que nazca un amor.

La verdad que cuando lo vi, híjole, no se vale, no se vale, porque ella vino aquí a entregar lo mejor de ella, disciplinada y que nomás por decir o por armar el chisme o por balancear las cosas, que digan comentarios que nada que ver, nada que ver, no hubo ni un medio romance en la novela, todos somos profesiones, todos tenemos pareja, todos íbamos y hacíamos lo que teníamos que hacer", aseguró Mariana.