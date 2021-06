¡Tensión en Televisa! Andrea Legarreta 'explota' y destroza a Lola Cortés en 'Hoy'

Ciudad de México.- Las tensiones dentro de Televisa se elevaron hasta el límite porque la famosa y querida conductora, Andrea Legarreta, defendió a Memo Corral de su compañera, Lola Cortés, contra quien 'explotó' y destrozó en pleno programa en vivo de Hoy.

Después de la coreografía de salsa que presentó 'coach Memo' y Macky González en el matutino de Televisa, Lola lanzó una crítica muy dura hacia el excapitán de Guerreros 2020, señalando que no estaba progresando cómo su compañera.

Ante esto, Latín Lover quiso defenderlo y Legarreta le señaló que tenía pocos meses que había salido de una cirugía en su talón, además de poco de que dejó las muletas y la silla de ruedas, por lo que Cortés dijo que no le interesaba su vida y no se tenía que excusar con esta, que ella solo veía el baile.

¡Qué flojera que se excuse con su vida! Yo criticó tu baile no tu vida... Qué se vaya a la ONU", dijo Lola al criticar a Memo.

Ante esto, la conductora de Hoy arremetió en su contra y le dijo que ayer se puso de terapeuta de Laura Bozzo, por lo que no entendía su ataque hacia Corral por expresar su vida y decir que era agradecido con su critica.

¡Ay! Pero si ayer tu estabas de terapeuta de Laura Bozzo, porque Laura Bozzo estaba diciendo que su papá no sé que, y tu ahí andabas de su terapeuta.... ¡No, no, no!... ¡Ya, calificación!", estalló Legarreta.