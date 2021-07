Érika Zaba celebra el bautizo de su hijo: M'Balia, la única OV7 que la acompaña ¿y Lidia Ávila?

Ciudad de México.- Recientemente, los integrantes del grupo OV7 están enfrentando una fractura, por lo que los planes laborales que tenían, como la gira de 30 años ya no se haría porque no se hablan, ellos poco a poco han confirmado nuestra información.

Incluso Érika Zaba a través de YouTube reveló que siente mucha tristeza de que estén distanciados, pues siempre han sido parte de su vida.

"Como disfruto esta imagen del lazo, no podía dejarlos a ellos fuera de estos momentos, me da un poco de melancolía por el momento que estamos viviendo los 7, pero sin duda han sido parte de mi vida y los amo y me da mucho sentimiento que hoy estemos distanciados".

Fue precisamente la cantante, quien el pasado domingo celebró el bautizo de su hijo y las imágenes circularon en todas las plataformas de redes sociales.

Sin embargo, algo que sin duda llamó mucho la atención fue que en las fotos compartidas en sus historias de Instagram aparece su compañera M'Balia quien, a pesar de llevar meses sin hablarse, fue la única OV7 que asistió a la celebración.

En las imágenes del gran festejo se puede observar a Zaba con su esposo Francisco Oliveros y a M'Balia con su novia Alejandra Tinajero.

De inmediato los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, en los que destacan que era bueno verlas juntas, sin embargo se cuestionaron sobre los otros integrantes de OV7.