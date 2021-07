Tragedia en Televisa: Esta conductora de Netas Divinas perdió un hijo: "No supe si era niño o niña"

Ciudad de México.- Una querida conductora de Televisa se sinceró en su más reciente aparición en el programa Netas Divinas y confesó que años atrás perdió un bebé, al cual sigue recordando y se pregunta qué pasaría si estuviera con ella.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La presentadora que dio esta lamentable noticia fue Daniela Magún, quien explicó que aunque se siente bien con sus dos retoños, también tiene un poco de incertidumbre de saber cómo sería su vida con tres hijos.

Yo tengo a mis dos niños y entre los dos perdí un bebé, y siempre me pregunto qué hubiera sido si hubiéramos sido tres y si no lo hubiera perdido y si estuviera con nosotros", explicó.

La también cantante detalló que el aborto sucedió entre el nacimiento de sus dos hijos, fruto de su relación con Jack Chernitsky, con quien terminó en 2019 luego de 13 años de matrimonio.

Pero la verdad es que tengo dos hijos maravillosos y me siento muy afortunada, no me quedé con ganas de más, pero sí tengo esa cosquillita porque ese de en medio nunca supe si era niña o niño", añadió Daniela.